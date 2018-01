Opções de passeios para o Dia da Criança Os pais e crianças têm uma série de opções para passeios no mês e na semana do Dia da Criança. Parques, exposições, oficinas de artes, shows circenses, simuladores, teatro educativo, contato com animais e brincadeiras gratuitas em shoppings centers de São Paulo são as principais atividades para a criançada. Confira no roteiro abaixo os horários e preços dos principais parques e atividades em São Paulo. Fazendinha do Betinho Carrero A mini-fazenda de Beto Carrero está em São Paulo com diversas atividades para o Dia da Criança. O espaço é dividido em 4 opções de diversões: parque de diversões, fazendinha, show circense e show com animais, como cobra e porco espinho. Na fazendinha, as crianças podem brincar com mini-vacas, pôneis, cavalos, bezerros, ordenhar vacas e ter um contato coma animais rurais. Em outubro, o ingresso custa R$ 14,00 para adulto e R$ 17,00 para crianças. A fazendinha funciona das 10h às 19h nos finais de semana e das 11h às 17h durante a semana. Hopi Hari Em comemoração ao Dia da Criança, o Hopi Hari oferecerá em outubro programação especial de atividades e brincadeiras. Os visitantes encontrarão, além das atrações tradicionais, brinquedos e brincadeiras que integram pais e filhos durante a diversão. Entre as atividades deste mês, estão: o teatro interativo, apresentação de uma peça teatral educativa que integrará pais e filhos; aulas de dança; maquiagem infantil; oficina de brinquedos com material reciclado como papel, plástico e alumínio; brincadeiras e jogos como carrinho de mão, amarelinha, bola no nariz, corrida do chinelão, corrida na calça, corrida de um pé só, bola na testa, bola na perna e outras. O Hopi Hari estará aberto ao público de quinta-feira a domingo. Na quinta, o parque abre das 10h às 18h e no sábados, domingo e no feriados, das 10h às 20h. O passaporte de acesso ao parque custa R$ 35,00. Crianças menores de 2 anos não pagam. O estacionamento custa R$ 6,00. No mês de outubro, o parque está com uma promoção especial, em que crianças com até 10 anos entram de graça. Basta estar acompanhada de adulto pagante. Parque da Mônica No Parque da Mônica, a criançada participará de uma oficina com brinquedos de sucata, com a assistência de grupo de monitores especializados. A oficina acontece nesta semana da criança até o dia 14 de outubro, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 20,00 para crianças de 2 a 13 anos e R$ 14,00 para adultos. As crianças que visitarem o Parque da Mônica na semana da criança, além de se divertirem muito, irão participar de sorteios especiais. Serão sorteados diferentes brindes e ingressos de retorno ao Parque. Os visitantes serão surpreendidos pela "Tumba do Penadinho" , o cemitério animado e o quarto do Frank., show "Dança do Caldeirão",. O parque ainda conta com mais de 30 atrações. Pinacoteca A Turma da Mônica também está presente numa seleção inédita de grandes obras da pintura mundial na Pinacoteca do Estado. Leonardo da Vinci, Renoir, Monet, Van Gogh e vários outros grandes mestres integram a mostra História em Quadrões, divertida série de paródias de grandes obras criadas por Maurício de Sousa. Além de entreter a criançada, a exposição faz a ponte entre os quadrinhos e a história da arte mundial. Entre os destaques, está As Meninas de Renoir, O Nascimento de Vênus, de Botticelli e vários outros. A entrada para exposição é gratuita. O evento acontece até o dia 30 deste mês, de terça a domingo, das 9h às 19h. Playcenter O Playcenter está com novas atrações em outubro para comemorar o mês das crianças. Entre as novidades estão: a cidade mirim, o cineminha da Sabesp, fanfarras escolares, Banda Jhonymufas e o evento Playcenter Band Show. O parque abre às quintas e sextas-feiras das 10h às 18h e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 20h. O passaporte custa R$ 22,00 para pagamento com cheque pré-datado e R$19,90 para pagamento à vista. Wet´n Wild O parque aquático Wet´n Wild está realizado uma promoção especial no mês de outubro para comemorar o Dia da Criança e os 3 anos de operação do parque. Os visitantes que comprarem três ingressos vão ganhar três wetcheesburgers, três refrigerantes de 300 ml e três batatas fritas pequenas. O ingresso custa R$ 30,00. Além de economizar R$ 20,25 no pacote de alimentação, o freqüentador receberá ainda um ingresso válido para o mês de março de 2002. No total, participando da promoção do aniversário do Wet´n Wild, o visitante vai economizar R$ 50,25, mais da metade do valor gasto na compra dos ingressos regulares que é de R$ 90,00. Procon-SP Em comemoração à semana da criança, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, realizará um espetáculo educativo sobre as relações de consumo. A peça chamada "Joãozinho e o Fantasma do Consumo" é um conto de autoria de Zezé Bueno, que será representado pelo Grupo Terralivre, sob a orientação do Procon-SP. As apresentações serão realizadas no dia 11 de outubro, às 16h, na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, na Avenida Henrique Schaumann, 777, zona Oeste e outra no dia 16, às 16h, no Espaço da Cidadania André Franco Montoro, na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, no Pátio do Colégio, 184, Centro. O espetáculo é gratuito e direcionado às escolas. Playlands e shoppings centers As Playlands, pequenos parques de diversões e games instalados em shoppings centers, trazem simuladores de última geração no mês de outubro. Entre os novos simuladores estão: a Máquina de Dança, os simuladores de Bateria, Futebol, Jogo de Tênis e Atividade Corporal. Nos simuladores, o participante brinca conforme o ritmo e as instruções eletrônicas de cada brinquedo. No simulador de Bateria, as crianças e adultos podem brincar com os sons adquiridos com baquetas, como em uma bateria real. No simulador Futebol, o participante simula um chute na bola. Já no simulador Jogo de Tênis, dois jogadores podem disputar uma partida quase real. No Simulador Corporal, os jovens e adultos podem aliviar o stress utilizando sensações corporais e efeitos sonoros. Para brincar nos simuladores, os participantes pagam a partir de R$ 2,00. No Shopping Butantã, até o dia 21 de outubro, as crianças podem se divertir gratuitamente assistindo shows de palhaços, de mágicos, ouvindo histórias e participando de atividades e oficinas. Em um espaço de 80 metros quadrados, crianças de 3 a 14 anos, podem ser fantasiadas em palhaços, mágicos e super-heróis. Orientadores estarão desenvolvendo diversas atividades pedagógicas como pintura em papel, recorte, quebra-cabeças, jogos e contando histórias clássicas da literatura infantil. O MorumbiShopping também vai explorar as atividades circeneses para animar o período de vendas do Dia da Criança. O shopping vai apresentar o espetáculo paulista "Circus, a nova tournée", com a companhia de teatro A Cidade Muda. A peça traz inúmeros bonecos que não utilizam a fala para contar histórias, são apoiados em gestos e canções circenses, interagindo com a criatividade da platéia em números de circo que quase nunca dão certo. O espetáculo conta com números de equilibrismo, pirografia, trapezistas e contorcionistas, e muitos outros bonecos sobem ao picadeiro. A peça será apresentada gratuitamente no Atrium do MorumbiShopping, localizado no Piso Térreo, ate o dia 14 de outubro, sempre às 19 horas. O Shopping Eldorado está realizando uma série de atividades ligadas ao Halloween. Bruxas, caldeirões, abóboras e velas formam o cenário construído na praça de eventos do shopping para o Dia da Criança. Monitoras especializadas vão ensinar a garotada entre 3 e 10 anos, gratuitamente, a brincar na oficina e trabalhar a imaginação no mundo das bruxas. As crianças aprenderão a confeccionar chapéus de bruxas em cartolina com lantejoulas, a fazer espelhos em formato de sol e lua e montar imãs de geladeira com a forma de morcego e aranha. O Shopping Metrô Tatuapé preparou uma programação especial, com o evento Brincando na Vila da Mônica, formado por painéis cenográficos que reproduzem a vila onde moram os personagens da Turma da Mônica. As atividades programadas incluem jogos e brincadeiras tradicionais infantis como: brincar de elástico, três marias, bafo, passa anel, cabra-cega, massinhas de modelar, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, brinquedos de montar e teatrinho de fantoches com histórias inéditas da Turma da Mônica. Serviço Fazendinha do Betinho Carrero - (0xx11) 5506-7415 Fundação Procon-SP: (0xx11) 38224-7081. Hopi Hari - 0300-7895566 MorumbiShopping - 0800-177600 Parque da Mônica - (0xx11) 3093-7766 Playcenter - (0xx11) 3816-2700 Playland Shopping Center Norte - (0xx11) 6222-2004 Playland Shopping Morumbi - (0xx11) 5181-8800 Playland Shopiing Paulista - (0xx11) 287-0939 Playland Shopping Metrô Tatuapé - (0xx11) 6192-9522 Pinacoteca - (0xx11) 229-9844 Shopping Butantã - (0xx11) 3721-6783 Shopping Eldorado - (0xx11) 3819-0688 Wet´n Wild - 0800-555154