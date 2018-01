Opções de pratos prontos para o almoço de Páscoa As redes de supermercados Carrefour, Pão de Açúcar e a importadora Casa Santa Luzia estão oferecendo aos consumidores algumas opções de pratos prontos para o almoço de Páscoa. O cardápio é variado e inclui dezenas de pratos com receitas à base de camarão, bacalhau, salmão e até feijoada. Os preços variam de R$ 6,00 a R$ 33,00. O objetivo dos fornecedores é atingir um público que não terá tempo para realizar os preparativos para o domingo de Páscoa. ?Os pratos prontos são práticos e atendem a uma parcela da população que não pode ou não pretende gastar muito tempo e dinheiro com o almoço de Páscoa?, avalia o diretor do Empório Santa Luzia, Jorge da Conceição Lopes. Confira abaixo algumas receitas preparadas para este feriado. Carrefour O Carrefour está oferecendo três receitas especiais para o almoço de Páscoa. As ofertas estão sendo comercializadas em todas as lojas da rede. Veja as opções: - Bacalhau à Gomes de Sá (molho de batatas, cebola e pimentão): R$ 29,90 o quilo; - Feijoada: R$ 9,80 o quilo; e - Risoto de camarão: R$ 29,90 o quilo. Casa Santa Luzia A importadora está com uma linha de pratos prontos congelados com receita à base de peixes e bacalhau. Os pratos oferecidos pela Casa Santa Luzia servem duas pessoas. Fica na Alameda Lorena, 1471, Jardim Paulista, zona Sul de São Paulo, e o telefone é (11) 3897-5000. Confira as opções: - Arroz de bacalhau: R$ 13,90; - Bacalhau à portuguesa (duas postas de bacalhau, azeite, azeitona, batata e alho poró): R$ 26,40; - Badejo grelhado com creme de espinafre: R$ 17,30; - Badejo grelhado com molho de alcaparra: R$ 20,40; - Croquete de bacalhau: R$ 10,50 (200 gramas); - Cusuz Paulista: R$ 8,70 (250 gramas) e R$ 18,90 (500 gramas); - Filé de truta com molho de alcaparras: R$ 14,50 ; - Moqueca de peixe: R$ 12,90; - Pescada grelhada com legumes: R$ 12,30; - Salmão grelhado ao molho de mostarda: R$ 15,50; - Salmão grelhado com purê de mandioquinha: R$ 15,20; e - Siri ao forno: R$ 9,00. Pão de Açúcar Algumas lojas da rede Pão de Açúcar estão oferecendo um cardápio especial para o almoço de Páscoa. São dezenas de pratos que os clientes poderão encomendar com antecedência nas lojas e retirar um dia antes ou no próprio domingo de Páscoa. As opções de receitas incluem pratos à base de camarão, bacalhau, salmão, pernil de cordeiro, lombo de cabrito e peito de vitela. O Pão de Açúcar oferece também diversas opções de sobremesas: torta rústica de chocolate Olivier Anquier e torta de damasco com pistache. Os produtos podem ser encomendados na Grande São Paulo nas lojas Alfonso Bovero, Afonso Brás, Angélica, Cardoso de Almeida, Maranhão, Ana Rosa, Iguatemi, Praça Panamericana, Sócrates, Portal do Morumbi, Moema, Alphaville, Oscar Freire, Shopping Villa Lobos, Tatuapé, Granja Viana, Clodomiro Amazonas, Ricardo Jafet e Santo André. Em outras cidades do Estado de São Paulo, também estão disponíveis em Cambuí (Campinas), Puglise (Guarujá), Tegereba (Guarujá), Santos Centro, Epitácio Pessoa (Santos), Shopping Colinas (São José dos Campos) e Campos do Jordão. Veja algumas ofertas abaixo: - Arroz de coco: R$ 6,00 o quilo; - Cuscuz de camarão pequeno: R$ 12,00 o quilo; - Bacalhoada: R$ 22,00 o quilo; - Peito de vitela: R$ 30,00 o quilo; - Pernil de cordeiro com ervas: R$ 33,00 o quilo; - Pernil de cabrito com damasco: R$ 19,00 o quilo; - Torta de chocolate Olivier Anquier: R$15,80 a unidade; e - Torta de damasco com pistache: R$ 22,00 a unidade.