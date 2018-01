Opções de viagem para o feriado Quem ainda não programou a viagem para aproveitar o feriado prolongado do dia 12 de outubro precisa correr. As agências de viagem estão com vagas esgotadas para a maioria dos pacotes e restaram poucas alternativas para os mais atrasados. Praias Se a idéia é aproveitar a chegada da primavera, Itacaré (BA) e Ilha Grande (RJ) são boas opções. Situada numa área de proteção ambiental, a vila de Itacaré fica ao norte de Ilhéus, próxima à foz do rio de Contas. Na região, o turista encontra trilhas ecológicas, plantações de cacau, praias desertas e cachoeiras. As agências Free Way e Engenharia de Viagens oferecem pacotes para a praia baiana. Na Free Way, o pacote de cinco dias (11 a 15/10) inclui passagem aérea, hospedagem em pousada com café da manhã, traslado e passeios com guia local custa R$ 950 à vista (ou 3x de R$ 317). A Engenharia de Viagens oferece o mesmo roteiro para um período de sete dias (10 a 16/10), com direito a transporte aéreo, hospedagem em pousada com café da manhã, traslado e passeios monitorados. O pacote sai por R$ 1.145 (ou 4 x vezes de R$ 287). Para quem quiser conhecer a baía de Angra dos Reis, a Cia Nacional de Ecoturismo e a Freeway ainda têm pacotes para a Ilha Grande. Viajando pela Cia Nacional de Ecoturismo, o turista paga R$ 420 (ou 3x de R$ 140) por um passeio de cinco dias (11 a 15/10) com transporte rodoviário, hotel de meia-pensão, passeios com guia e seguro viagem incluídos. Na Free Way, o cliente paga R$ 498 (ou 3x de R$ 166) e viaja durante cinco dias (11 a 15/10) com direito a ônibus leito, hospedagem em apartamento para duas pessoas, meia-pensão, passeios com guia local e seguro viagem. Ecológicas A Cia Nacional de Ecoturismo ainda tem disponíveis dois roteiros para os mais aventureiros: Brotas (SP) e Serra da Bocaina (SP). Conhecida pelas corredeiras e quedas d´água ideais para praticar rafting e rapel, Brotas mistura beleza natural e adrenalina. O pacote oferecido pela agência inclui transporte rodoviário, hospedagem em pousada, refeições, atividades esportivas (rafting, tirolesa e caminhada) e visitas a fazendas e cachoeiras. A aventura dura quatro dias (12 a 15/10) e custa R$ 537 (ou 3x de R$ 179). Opção para quem gosta de caminhar e curtir a natureza, o pacote para a Serra da Bocaina inclui transporte rodoviário, hospedagem na fazenda, pensão completa, circulação local, passeios, guias e seguro-viagem. Situada entre o Vale do Paraíba e a região litorânea de Paraty, os campos da Bocaina estão repletos de cachoeiras, vales e picos. O passeio sai por R$ 495 (ou 3 x de R$165), com saída em 11 de outubro e retorno no dia 15. Tradicionais Famosas no Brasil e no exterior, as viagens para Foz do Iguaçu (PR) e Serras Gaúchas (RS) podem agradar o turista que prefere passeios menos radicais. Viagens CVC oferece pacotes para os dois destinos, sendo que o cliente pode optar pelo transporte aéreo ou rodoviário. O pacote de cinco dias (11 a 15/10) para as cidades gaúchas de Gramado e Canela sai por R$ 1.082 e R$ 648, respectivamente. Quem vai para as Cataratas do Iguaçu paga pelo mesmo período os valores de R$ 912 e R$ 540. Todos os roteiros incluem transporte, hospedagem em hotel quatro estrelas e traslados. Os pacotes rodoviários dão direito à meia-pensão e os aéreos oferecem apenas café da manhã. O turista também tem direito a city tour (Serras Gaúchas) ou passeio nas cataratas brasileiras e dia de compras no Paraguai (Foz do Iguaçu). Para os turistas que preferem o sol do Nordeste, ainda há pacotes para Fortaleza (CE) e Porto Seguro (BA). Com embarque marcado para dia 11 e retorno em 15/10, o roteiro da Soletur para Fortaleza oferece passagem aérea, hospedagem em hotel três estrelas com café da manhã, traslado, city tour e transporte para o Beach Park. O valor total, de R$ 1.055, pode ser pago em até dez vezes. Tanto a Viagens CVC como a Soletur têm opções para quem quiser visitar Porto Seguro. Incluindo passagem aérea, hotel três estrelas, café da manhã, traslado e city tour, os pacotes custam R$ 1.236 e R$ 885, respectivamente, e podem ser parcelados. Telefones: Free Way: (11) 5572-0999; Engenharia de Viagens: (11) 3023-4727; Cia Nacional de Ecoturismo: (11) 5571-2525; Viagens CVC: (11) 3889-7011 e Soletur: (11) 3170-0919