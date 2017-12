Opções para os recursos dos fundos Petrobrás-FGTS É tempo de avaliar os novos fundos de investimento que estarão saindo da primeira fornada dos bancos para atender a procura de aplicadores que usaram parte dos recursos do FGTS para a compra de ações por meio dos fundos Petrobrás. Alguns bancos estão com os produtos prontos, outros estão em formatação, para atrair o investidor que pretende mudar de aplicação, seja para reduzir a exposição ao risco da concentração em uma única empresa, seja para diversificar o investimento. Daqui a três semanas, no dia 18, termina a carência de 12 meses para o investidor que comprou ações ordinárias (ON) da Petrobrás por meio da oferta pública em agosto do ano passado. A partir dessa data, o investidor poderá sair do fundo Petrobrás sem perder os 20% de desconto sobre o valor da ação oferecido pelo governo. Quem investiu recursos do FGTS poderá optar em manter o investimento no fundo, transferir os recursos para um fundo carteira livre, com flexibilidade de investir em ações, renda fixa ou derivativos, ou levar uma parcela ou o total de volta à conta vinculada do FGTS. Aqueles que investiram com recursos próprios poderão movimentar o valor livremente, até fazendo o resgate. "Com os novos produtos, o investidor poderá diluir o risco de estar com 100% do seu dinheiro aplicado em Petrobrás. Voltar para o FGTS, só em último caso, pois a correção é muito pequena", explica o diretor de Desenvolvimento de Produtos do HSBC Brain, Sylvio Fleury. Opções De acordo com o executivo, o HSBC estuda a criação de um fundo com 100% em ações ou uma aplicação mista, com renda fixa e ações. O novo produto vai ser conhecido perto do fim da carência, porque o grupo ainda está fazendo pesquisas com seus clientes antes de bater o martelo no novo investimento. Na mesma linha segue a Sul América Investimentos, que pretende criar três tipos diferentes de aplicação. Já o Bradesco estuda dois produtos que devem dispensar tratamento distinto a clientes de varejo e a grandes investidores. "Pensamos na alternativa de mudança, mas não acreditamos em migração intensa", estima o diretor de Renda Variável da Bradesco Asset, Herculano Alves. Já a gerente de Produtos e Marketing do Banco BNL, Marli Dicolla, acredita que os clientes vão gostar de mudar para uma opção de investimento com diversificação de risco. "O investidor, que na grande maioria desconhecia o mercado acionário antes dessa operação, deu um passo importante e está propenso a estudar outras opções de aplicação volátil." O diretor de Recursos de Terceiros da Caixa Econômica Federal, Jorge Ávila, afirma que a instituição vai criar dois novos fundos. A Caixa abriga metade de todos os investidores dessa modalidade e administra atualmente R$ 1,4 bilhão. "Percebemos que uma minoria deve sacar os recursos e uma parte pretende fazer "hedge" (defesa), passando a proteger parcela do ganho obtido com as ações da Petrobrás." Para o superintendente de Fundos de Investimento do Banco Itaú, Moacyr Castanho, como o investidor tem liberdade de movimentar o valor que quiser, sem limite de parcela, e ir para qualquer fundo, a diversificação pode ser positiva, na medida em que as ações em bolsa estão baratas. "Nessas condições, é possível deixar uma parte do capital no fundo da Petrobrás, outra na bolsa e a restante em renda fixa. Esse procedimento é interessante porque dilui o risco", diz Castanho.