Opções para quem não gosta de Carnaval O feriado do Carnaval pode trazer mais do que samba e folia. Exemplo disso é o ecoturismo. Trata-se de uma opção para quem prefere o contato com a natureza ao agito do Carnaval. As agências de viagens oferecem diferentes roteiros para diversas regiões do País. Também existem as opções de estadia em um hotel-fazenda. Um passeio para quem prefere descansar neste Carnaval e fugir dos desfiles e bailes. Há várias opções em hotéis do interior de São Paulo e Minas Gerais que ainda têm lugares disponíveis. Os pacote variam de R$ 660,00 a R$ 2.030,00. Uma ótima opção para quem pretende relaxar ou entrar em forma neste Carnaval são os spas. Com preços de pacotes que variam entre R$ 600,00 e R$ 2.392,00, os spas oferecem tratamentos médicos e estéticos para quem está fugindo da folia. Para quem prefere viajar para o exterior, é importante planejar a viagem o mais rápido possível e garantir sua reserva. Na Stella Barros, por exemplo, os pacotes para o exterior, no período de carnaval, já estão esgotados. Veja nas matérias seguintes todas as informações sobre roteiros, preços e formas de pagamentos para essas opções.