Opep acha improvável aumento da produção de petróleo Um porta-voz da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) disse hoje que é improvável que o cartel aumente sua produção em 500 mil barris por dia, como prevê seu mecanismo de banda de preços. "Não estou ciente de nenhuma conversação (entre os países-membros) e não espero que o mecanismo seja usado", afirmou o porta-voz. A última sexta-feira foi o vigésimo dia consecutivo em que o preço médio da cesta de sete tipos de petróleo da Opep ficou acima de US$ 28 por barril. O mecanismo de banda de preços da organização prevê uma elevação da produção de 500 mil barris por dia caso o preço da cesta fique acima de US$ 28 por barril por 20 dias consecutivos. O mecanismo também prevê uma redução de 500 mil barris por dia na produção, caso o preço da cesta fique abaixo de US$ 22 por barril por dez dias consecutivos. Na semana passada, o ministro do Petróleo do Qatar, Abdullah bin Hamad al Attiyah, ex-presidente da Opep, havia dito que o mecanismo continua em vigor. ?Mas os preços atuais do petróleo não têm nada a ver com a oferta. Nós criamos esse mecanismo para condições normais do mercado; por isso, precisamos diferenciar entre fatores normais e anormais antes de acioná-lo", afirmou. Dow Jones