Opep anucia corte na produção de petróleo O ministro do petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse, no Cairo, que a Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) concordou em cortar a produção em 1 milhão de barris por dia a partir de 1º de janeiro de 2005. O grupo agendou ainda um a nova reunião para 30 de janeiro, quando será discutida a eficácia da redução. Na prática, o corte traz a produção dos países-membros da Opep, excluindo o Iraque, para o teto auto-imposto de 27 milhões de barris por dia. Naimi disse esperar que a medida provoque uma moderação na queda dos preços. O presidente da Opep, Purnomo Yusgiantoro, afirmou que três assuntos serão discutidos ainda hoje: o enfraquecimento do dólar, a faixa de preço para a cesta de referência da Opep e as candidaturas para a Secretaria Geral.