Opep anuncia que vai aumentar produção de petróleo O presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Adullah bin Hamad al-Attiyah, garantiu neste domingo, após encontro entre os países da organização, que a produção mundial do combustível estará em 24,5 milhões de barris por dia até o começo de fevereiro. Isso representa um aumento de 1,5 milhão de unidades por dia em relação à produção atual, debilitada por causa da crise na Venezuela. Ele adicionou que a produção terá nova revisão num novo encontro da organização em março. De acordo com o comunicado, Al-Attiyah afirmou que o aumento de produção representa uma mensagem importante aos países consumidores para que eles não entrem em pânico. O dirigente adicionou que isso irá restaurar condições normais ao mercado internacional, onde o barril do combustível é negociado com alta volatilidade. O aumento da produção tem como objetivo suprir a queda na produção da Venezuela, terceiro maior membro da organização em volume de produção. De acordo com o ministro de energia daquele país, Rafael Ramirez, a produção diária atual está em 800 mil barris e deve atingir a marca de 2,5 milhões em meados de fevereiro. Para os especialistas, entretanto, a produção da Venezuela, com a greve geral do país que já ultrapassa 40 dias, não passa de 400 mil barris/dia. Antes da greve, a produção diária estava em 3 milhões de barris/dia.