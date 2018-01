Opep aumenta produção de petróleo para atender à demanda A Opep enviou nesta sexta-feira uma mensagem de calma aos mercados ao anunciar que vai aumentar este ano sua capacidade de produção petrolífera para responder ao vigoroso crescimento da demanda mundial de petróleo esperada na segunda metade de 2005. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) espera poder elevar sua capacidade de extração em 1,6 milhões de barris diários, ou 5,2%, para a segunda metade deste ano, graças à conclusão de vários projetos iniciados em 2004. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira por especialistas do grupo no Relatório Mensal sobre o Mercado de Petróleo correspondente a abril, que também revisam ligeiramente a alta seus prognósticos sobre o crescimento da demanda mundial por petróleo. "Inclusive frente à alta demanda que se espera para o petróleo da Opep, a capacidade ociosa (a de fornecer barris adicionais em breve prazo) deveria ser mais que adequada para responder aos requerimentos previstos", aponta o documento.