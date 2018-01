Opep aumenta produção em 708 mil barris por dia A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiu - em sua reunião extraordinária, em Viena - elevar o teto de produção do grupo para 25,4 milhões de barris por dia, o que representa um aumento de 708 mil barris por dia, em relação ao teto fixado em março. O comunicado oficial foi realizado pelo ministro de petróleo do Kwait, sheik Saud Nasser al-Sabah. Ele acrescentou que o grupo irá manter o sistema de banda de preço, estabelecido em março, que prevê o ajuste da produção em 500 mil barris por dia - de aumento ou de corte - cada vez que a média de preço de 20 dias da cesta de petróleo da Opep ficar fora da banda entre US$ 22,00 e US$ 28,00 o barril. O diretor do Irã para a Opep, Hossein Kazempour Ardebili, afirmou ao deixar a reunião que não via razão para novo aumento da produção nas próximas reuniões do grupo. O próximo encontro está marcado para 10 de setembro. As informações são da Dow Jones.