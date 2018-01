Opep aumentará produção a partir de outubro O ministro do Petróleo do Catar, Abdullah Al Attiya, anunciou hoje que a Opep elevará sua produção em 500 mil barris de petróleo por dia a partir de 1º de outubro, informou a agência de notícias catariana QNA. O aumento na produção, anunciado há dois dias pelo atual presidente da Opep e ministro do Petróleo do Kuwait, xeque Ahmed Al Fahd Al-Sabah, foi decidido durante a última reunião da organização, em junho. Al Attiya afirmou que os ministros de petróleo do cartel aprovaram a proposta do ministro do Petróleo kuwaitiano aos Estados-membros. Al-Sabah sugeriu um aumento de meio milhão de barris por dia, em caso de necessidade. A elevação deve ser confirmada na próxima reunião da Opep, em 19 de setembro em Viena. A medida deve ser aplicada a partir de outubro. Al Attiya informou que a Opep produz atualmente 30,5 milhões de barris por dia, o maior nível desde os anos 70. O cartel tenta contribuir para a estabilização do mercado mundial de petróleo, e destacou que alguns produtores são capazes de abastecer quantidades adicionais de petróleo. Os preços do petróleo ultrapassaram US$ 70 por barril depois que o furacão Katrina nos EUA bloqueou várias instalações petrolíferas e de gás na região do Golfo do México.