Opep confirma aumento na capacidade de produção O comunicado da Opep confirmou informações dos Ministros do petróleo de que o grupo concordou em expandir em 2 milhões de barris diários a capacidade disponível de produção. A medida terá efeito a partir de 1º de outubro. A cota de produção do grupo foi mantida em 28 milhões de barris diários. O comunicado confirma também o ministro do Petróleo da Nigéria, Edmund Daukoru, para a presidência do grupo a partir de 1º de janeiro. O próximo encontro da Opep foi marcado para 11 de dezembro, no Kuwait, e o seguinte para 8 de março, em Viena. As informações são da Dow Jones.