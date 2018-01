Opep confirma elevação de produção A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) divulgou seu comunicado oficial, após encontro realizado em Viena, no qual confirma que elevará a produção em 500 mil barris por dia, para 28 milhões de barris por dia, a partir de 1 de julho. Durante a reunião, também foi aprovada a autorização para que o presidente do grupo, após consultas aos membros, anuncie uma elevação adicional de 500 mil barris por dia do teto de produção, antes do encontro de setembro. Mas essa elevação está sujeita à manutenção dos preços nos níveis atuais ou a uma eventual aceleração. No comunicado, a Opep reafirma o compromisso com a estabilidade do mercado. "O compromisso está claramente evidente pelos repetidos aumentos da produção e pela aceleração do planos de aumento da capacidade produtiva, que visam atender ao crescimento da demanda global por petróleo bruto, ao mesmo tempo em que tem o objetivo de manter níveis ociosos adequados de produção", ressalta o texto.