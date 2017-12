Opep confirma reunião de emergência no dia 24 A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) confirmou que o grupo realizará um encontro emergencial no próximo dia 24 de abril, em sua sede em Viena. Os membros da Opep solicitaram um encontro emergencial para discutir a sua política de produção diante da queda dos preços do petróleo após o aparentemente rápido conflito no Iraque e também em razão da queda sazonal da demanda no segundo trimestre. Os membros da Opep têm estado sob pressão para não produzirem acima de suas cotas com o objetivo de evitar que os preços caíam abaixo da meta de US$ 22 a US$ 28 fixada para a cesta. Na sexta-feira, a cesta referencial da Opep fechou em US$ 24,96. Veja o especial: