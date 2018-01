Opep confirma reunião de emergência no domingo O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Álvaro Silva, confirmou que o cartel realizará uma reunião emergencial no próximo domingo na sede da instituição, em Viena. A reunião tem por objetivo discutir a situação do mercado de petróleo. "Estamos em uma situação difícil, já que estamos vendo um mercado afetado por uma série de circunstâncias extraordinárias que estão além do nosso controle", afirmou Silva. Os preços do petróleo têm subido em razão da combinação da ameaça de guerra no Oriente Médio e da greve na Venezuela. Silva reafirmou o compromisso da Opep com o seu mecanismo de banda de preço, justificando que ele tem se mostrado um instrumento confiável para ajudar a estabilizar os preços do petróleo no mercado internacional. O secretário-geral observou que o preço médio da cesta referencial da Opep com sete tipos de petróleo ficou em US$ 24 ao longo de 2002, o que é um claro sinal de que esse mecanismo é confiável.