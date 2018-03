Opep cortará produção caso preços entrem em colapso A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai iniciar discussões sobre a possibilidade de cortar a produção de petróleo cru, caso os preços desabem para um nível abaixo de US$ 22,00, de acordo com fontes de dentro do cartel. "Estamos monitorando o preço da cesta, e as pessoas estão ficando apreensivas com a possibilidade de haver uma queda acentuada", afirmaam essas fontes. Se os preços entrarem em colapso, a Opep deve convocar uma reunião emergencial para debater o assunto. Uma outra fonte, no entanto, destacou que a decisão de cortar a produção pode ocorrer antes mesmo da reunião. Ontem, o preço da cesta de sete tipos de petróleo cru da Opep caiu abaixo de US$ 28,00 pela primeira vez em três meses. O preço da cesta recuou US$ 2,11, para US$ 27,69 o barril, de US$ 29,80 na segunda-feira. A Opep teme que os preços caíam ainda mais, uma vez que o mercado está antecipando a possibilidade de que a guerra contra o Iraque será rápida. Embora seja complicado para a Opep tomar uma decisão em meio a uma eventual guerra contra o Iraque, uma fonte do cartel lembrou que o mercado deve ter em mente que as ações de corte de oferta para sustentação de preços são bem mais rápidas do que as de ampliação de produção. Veja o especial: