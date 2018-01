Opep decide cortar produção para segurar preços A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai cortar a produção excedente de petróleo cru imediatamente, e reduzir as cotas de produção em 1 milhão de barris ao dia a partir de 1º de abril, informam ministros de países-membros do cartel. O Opep concordou com o corte de produção em dois estágios para tentar manter o preço do produto estável quando o fim do inverno no hemisfério Norte causar uma queda de demanda. A expectativa é de que o efeito combinado dos cortes seja de 10% da produção, ou 2,5 milhões de barris ao dia.