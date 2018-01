Opep decide manter produção; petróleo fecha em queda A Organização dos Países exportadores de Petróleo (Opep), que já está extraindo óleo perto da capacidade máxima, decidiu manter a produção inalterada, rejeitando a proposta do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, de estimular uma alta de preços com um corte de produção. O ministro do Petróleo do Qatar, Abdullah al-Attiyah, comunicou a decisão a jornalistas, depois que os ministros da Opep chegaram a um acordo informal para não alterar o nível de extração do óleo cru. O preço do petróleo caiu hoje quase US$ 1, mas se mantém acima dos US$ 70 em Nova York, após os mercados terem constatado um aumento nas reservas de gasolina nos Estados Unidos, embora menor que o esperado. O mercado de petróleo fechou antes do anúncio das conclusões da reunião da Opep. A expectativa era de manutenção da cota oficial de produção em 28 milhões de barris diários. Ao final da sessão regular na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo com vencimento para julho caíram US$ 0,95 em relação ao preço anterior e fecharam a 70,34 o barril (159 litros). Os contratos de gasolina com entrega em julho finalizaram a US$ 2,1272 o galão (3,78 litros), 3 centavos a mais que no dia anterior. Reservas dão tranqüilidade O mercado nova-iorquino recebeu hoje os últimos dados do Departamento de Energia sobre o nível de reservas de petróleo e combustíveis armazenadas nos Estados Unidos na semana passada, que no caso da gasolina e do gás natural subiram menos que o previsto. As reservas de gasolina subiram em 800 mil barris e o total, de 209,3 milhões de barris, é 2,7% inferior ao volume de há um ano. Os analistas previam um aumento pouco superior a um milhão de barris. No caso do gás natural, as reservas aumentaram em 80 bilhões de pés cúbicos, pouco menos do que previam os analistas, embora o total de 2,24 trilhões de pés cúbicos supere em 46% a média dos últimos cinco anos. As reservas de petróleo tiveram um acréscimo de 1,6 milhão de barris, acima do previsto, e o total de 345,5 milhões é 4% superior ao volume de há um ano. Esse aumento reforça a impressão predominante no mercado de que há um amplo volume de matéria-prima à disposição das refinarias para produzir combustíveis, e a isso se junta o elevado fluxo de importações. As refinarias aumentaram seu ritmo e operaram a 91,4% de capacidade, o que representa o nível mais alto desde finais de agosto de 2005. Os dados sobre demanda de gasolina e derivados, que incluem neste último caso o gasóleo de calefação e o diesel, revelaram um nível total acima do registrado há um ano. A demanda de gasolina se situou em uma média de 9,3 milhões de barris diários durante as últimas quatro semanas, 0,9% a mais que há um ano, e a de derivados é 1% superior, com uma média de 4,1 milhões de barris diários.