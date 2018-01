OPEP deve elevar produção em duas etapas Os Ministros do Petróleo dos países-membros da Opep estão reunidos em sessão fechada, quando devem ratificar ou não as decisões tomadas durante a primeira parte deste encontro, mais cedo. O encontro fechado foi interrompido por volta das 7h (de Brasília) para almoço, quando fontes e alguns delegados informaram que o grupo concordou em elevar a produção em duas etapas. Normalmente, essas declarações dos Ministros, feitas antes da conclusão formal do acordo, se confirmam. Uma entrevista está marcada para às 10h (de Brasília), quando o anúncio oficial deverá ser feito.