Opep deve manter atual cota de produção de petróleo

Os membros da Opep se reúnem amanhã em Luanda, capital de Angola, para decidir a política de produção do grupo, que ficou inalterada em 2009, desde o corte de produção feito no ano passado quando os preços do petróleo despencaram do pico de US$ 147 o barril atingido em julho de 2008. No final do ano passado, o grupo concordou com uma meta de produção de 24,835 milhões de barris ao dia, após uma série de cortes de produção, totalizando 4,2 milhões de barris, mas o comprometimento com a cota diminuiu nos últimos meses em consequência da alta dos preços e da queda do dólar. As informações são da Dow Jones.