Opep discutirá em dezembro corte de mais 500 mil barris A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidirá no dia 14 de dezembro, em Abuja (Nigéria), se reduz sua produção em mais 500 mil barris diários, disse nesta segunda-feira o ministro de Energia e Petróleo da Venezuela, Rafael Ramírez. O ministro destacou que se uma decisão neste sentido for tomada, o corte em relação à produção atual passará a ser de 1,7 milhão de barris ao dia. Ramírez, que foi entrevistado pela Radio Unión, disse que a Opep quer estabilizar o preço do barril num nível aceitável para todos. Segundo o ministro, dadas as atuais circunstâncias, esse nível seria de US$ 60. Ramírez disse ainda que o preço do barril nunca mais voltará à cada dos US$ 30 porque há "fatores estruturais" que o impedem. Entre esses fatores, citou a utilização quase no limite da capacidade de produção e a falta de refinarias para processar o petróleo extraído. Além disso, mencionou que economias como as de Estados Unidos, China e Índia assimilaram sem problemas os novos níveis de preços. Ramírez também lembrou que os cortes da Opep serão distribuídos entre Arábia Saudita, Argélia, Emirados Árabes, Indonésia, Irã, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar e Venezuela. O Iraque ficará de fora devido à situação especial que enfrenta. O ministro assegurou ainda que os países consumidores acumularam reservas de petróleo e estão com estoques muito acima da média, o que contribuiu para debilitar o mercado. Implementação "problemática" O Centro para Estudos de Energia Global (CGES, na sigla em inglês) acredita que a Opep não conseguirá reduzir sua produção diária de petróleo em 1,2 milhão de barris até pelo menos o final deste ano. O cartel tomou essa decisão na semana passada numa reunião em Doha, no Qatar, para tentar evitar uma maior redução nos preços da commodity. "A experiência sugere que a implementação do acordo de Doha pode ser mostrar problemática, particularmente pelo fato de que o ponto de partida para os cortes de cada país produtor continua não sendo claro", disse o centro de estudos sediado em Londres. Essa também parece ser a avaliação dos mercados. A maioria dos analistas e investidores vê com ceticismo a implementação da decisão da Opep. Prova disso é que os preços do petróleo atingiram nesta segunda seu nível mais baixo do ano, abaixo dos US$ 60 por barril. O CGES observou que a Opep não falou em redução de quotas ao anunciar os cortes na produção na semana passada. "As quotas eram um sistema útil para ser adotado quando a Opep estava tentando gerenciar o mercado durante um período de excessiva capacidade de produção, mas elas têm pouca relevância quando a maioria dos países membros está produzindo próxima de sua capacidade total", disse. Segundo o centro de estudos, será difícil para a Opep "traduzir o corte em ação". O cartel anunciou em Doha que o ponto de referência para a redução de 1,2 milhão de barris será sua produção agregada de "cerca de 27,5 milhões de barris diários", sem estabelecer dados individuais para cada país. "Para que o acordo de Doha adquira credibilidade real é necessário haver pontos de partida explícitos para cortes individuais de produção, particularmente quando alguns países não estão dispostos a admitir que estão produzindo abaixo de suas quotas", disse o CGES. Segundo fontes próximas à Opep, o ponto de partida dos cortes será seu nível de produção real. Mas o Irã e a Venezuela insistem que produzem muito mais do que os mercados acreditam, deixando dúvidas se realmente vão fazer qualquer corte efetivo. "Também é questionável se os preços estão suficientemente baixos para convencer os membros africanos da Opep a cortarem sua produção, enquanto a demanda por seu petróleo leve continua robusta", disse o CGES. Segundo o centro de estudos, a aparente determinação da Opep para defender um piso de US$ 55 para sua cesta de preços de petróleo pode frustrar aqueles que esperam um salto no consumo da commodity neste ano. "Os preços mais elevados começaram finalmente a se infiltrar nos níveis dos núcleos inflacionários nos países consumidores e as taxas de juros têm subido", disse. "A decisão da Opep, se implementada completamente, não oferecerá alívio através de preços de petróleo mais baratos."