Opep discutirá queda do petróleo no Cairo dia 29 A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai promover uma reunião especial no próximo dia 29, no Cairo, para discutir a queda dos preços do petróleo, segundo um porta-voz do cartel. No dia 24 de outubro, a Opep decidiu reduzir a produção em 1,5 milhão de barris por dia, desde 1º de novembro, mas as cotações da commodity seguem em baixa desde então. Hoje o barril de petróleo é negociado em torno de US$ 57,50 na Bolsa Mercantil de Nova York, acumulando recuo de cerca de 15% só este mês. As informações são da Dow Jones.