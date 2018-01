Opep diz estar pronta para elevar produção de petróleo A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) disse que o grupo está pronto para produzir mais petróleo quando as necessidades aumentarem, segundo o presidente da organização, Ahmad Fahad Al Sabah, que também é ministro do Petróleo do Kuwait. Sabah disse que a produção total da Opep é de 30,4 milhões de barris diários e que está subindo. Sabah disse que as recentes altas de preços se devem a uma série de problemas em refinarias e à tensões geopolíticas, mas acrescentou que a Opep continua comprometida com a manutenção da estabilidade e com preços razoáveis e compatíveis com crescimento econômico sólido. O ministro do Petróleo da Nigéria, Edmund Daukoru, disse que há muito pouco que a Opep possa fazer para conter os preços porque muitos dos membros da organização já estão bombeando mais petróleo do que podem. "A maioria de nós foi mais longe do que poderia ir agora, em termos de produção. Nossa melhor política é continuar fazendo o que fizemos nos últimos meses e reassegurar ao mercado que continuaremos a fornecer tanto quanto pudermos", disse. Algumas autoridades da Opep também questionam quão rápido a Arábia Saudita, única produtora da Opep com capacidade reserva significante, pode mobilizar a produção extra. As informações são da Dow Jones.