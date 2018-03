Opep diz que mercado continua bem abastecido O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Álvaro Silva, voltou a afirmar esta manhã que o mercado mundial está bem abastecido de petróleo, a despeito da queda da produção na Nigéria e do confronto no Iraque. "Mesmo com a interrupção das exportações iraquianas e a redução temporária da produção pela Nigéria, ainda há uma quantidade suficiente de petróleo para suprir as demandas do mercado", declarou Silva, em Viena. Ele ressaltou que a verdade é que vários distribuidores não têm encontrado compradores recentemente. Segundo Silva, há um risco de os preços do petróleo registrarem um declínio significativo para um nível abaixo da faixa de preços usada como referência pela Opep, em razão da tradicional demanda fraca do segundo trimestre. O rompimento do piso da banda, no entanto, dependerá dos desdobramentos sobre a guerra no Iraque e da reação dos negociantes de petróleo aos fatos. Veja o especial: