´Opep do Gás´ será fundada em Doha, diz imprensa russa Os principais exportadores mundiais de gás fundarão em 9 de abril em Doha, capital do Catar, a "Opep do Gás", informaram fontes diplomáticas árabes à imprensa russa. "As principais consultas são conduzidas não por executivos, mas por políticos, até mesmo em nível de Ministério de Assuntos Exteriores", assegurou um diplomata árabe, segundo a edição desta segunda-feira, 19, do jornal Kommersant. A nova organização, à semelhança da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), será criada por Rússia, Irã, Venezuela, Argélia e o país anfitrião, Catar. A cerimônia ocorreria em paralelo à reunião do Fórum de Países Exportadores de Gás, organização que garante a estabilidade do fornecimento desde sua criação, em 2001. O fórum, cujos membros possuem mais de 70% das reservas mundiais de gás, é considerado uma organização vazia de conteúdo, segundo os analistas do jornal. O líder supremo da República Islâmica do Irã, aiatolá Ali Khamenei, propôs em janeiro ao secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Igor Ivanov, a criação de uma nova organização para coordenar os preços do gás no mercado internacional. Cartel Durante sua conferência anual no Kremlin, o presidente russo, Vladimir Putin, qualificou de "interessante" a idéia de criar uma organização de gás, análoga à Opep, e negou que se trate de criar "uma espécie de cartel". A Rússia, o maior exportador de gás do planeta, estará representada em Doha pelo ministro da Indústria e Energia, Viktor Khristenko, e a corporação Gazprom também enviará uma delegação de alto nível. O ministro do Petróleo e Energia da Venezuela, Rafael Ramírez, expressou na semana passada pleno apoio aos planos de criar uma nova organização que reúna os exportadores de gás, por considerar que seria um complemento para a Opep. Já o Comissário europeu de Energia, Andris Piebalgs, se disse contrário à idéia, assim como o governo dos Estados Unidos.