Opep eleva projeção de demanda de petróleo para este ano A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou que em 2005 terá capacidade ociosa suficiente para manter a estabilidade dos preço. Contudo, o cartel revisou para cima suas projeções de demanda no curto prazo. A Organização revisou para cima sua estimativa de consumo mundial de petróleo para este ano em 320 mil barris/dia, para quase 81 milhões barris/dia. O cartel disse ainda que prevê para o próximo ano um crescimento de 1,66 milhão de barris/dia em comparação com 2004, para 82,56 milhões de barris/dia. Em seu relatório mensal, o grupo informou que a capacidade de produção total da Opep-10 (excluindo o Iraque) vai crescer no próximo ano em cerca de 1 milhão de barris/dia, para quase 30 milhões de barris/dia, liderado pela expansão da produção na Arábia Saudita, Irã e Nigéria. Isso, diz a Opep, daria ao grupo uma capacidade ociosa entre 2,8 milhões de barris/dia e 3,5 milhões de barris/dia, baseado no crescimento dos estoques de petróleo, projeção de desaceleração no crescimento da demanda e aumento da capacidade dos países membros. As informações são da Dow Jones.