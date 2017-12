Opep está reunida para discutir aumento da capacidade A Opep deverá fechar acordo para elevação em 2 milhões de barris ao dia sua capacidade disponível e não utilizada de produção de petróleo, caso haja necessidade de estabilizar os preços do mercado, disse o ministro do Petróleo da Nigéria, Edmund Daukoru. O presidente do cartel, xeque Ahmad Fahad Al-Sabah, afirmou que a maior parte dos membros da Opep demonstraram intenção de apoiar a proposta. Os Ministros do Petróleo estão reunidos pelo segundo dia e ainda não há decisão sobre como as autoridades conduzirão sua produção para evitar distorções nos preços da commodity. Além do aumento na capacidade de produção, está em discussão o aumento efetivo da oferta, em também 2 milhões de barris diários. Nenhuma das duas propostas irá realmente elevar a produção do grupo. Os Ministros disseram que boa parte das reuniões que ocorrem desde ontem centrou-se na estratégia de produção de longo prazo.