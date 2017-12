Opep estuda passar a negociar petróleo em euros O secretário-geral da Opep, Alvaro Silva, disse que a organização estuda passar a negociar petróleo em euros, ou em uma cesta de moedas, em substituição ao dólar. O objetivo seria contrabalançar a queda da moeda norte-americana nos mercados de câmbio. "Fala-se em negociar o petróleo cru em euros. Essa é uma das alternativas", afirmou Silva em entrevista à agência venezuelana Venpress. Na reunião da semana passada em Viena, ministros de petróleo dos países-membros da Opep manifestaram a preocupação de que a queda do dólar prejudique seu poder de compra. Sobre o mecanismo de variação de preços que orienta as decisões da Opep quanto a elevar ou reduzir a produção de petróleo, Silva disse que ele "não está gravado em pedra" e poderá ser ajustado para defender os preços. "Se houver uma decisão de mudar os níveis da banda, eles deverão ser ajustados para cima, por causa das circunstâncias do câmbio", disse. A próxima reunião da Opep está marcada para 10 de fevereiro em Argel.