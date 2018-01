Opep fará encontro paralelo em Amsterdã, sábado Os ministros dos países-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (opep) devem realizar um encontro informal, no próximo sábado, em Amsterdã, paralelamente ao Fórum Internacional de Energia, que será realizado na cidade holandesa. Uma fonte da Opep afirmou que a reunião, que deverá durar das 8h00 às 9h30, tem o objetivo de discutir as condições atuais do mercado de petróleo. O encontro ocorrerá no hotel Okura, que abriga o fórum. A fonte da Opep declarou que o cartel deverá discutir os atuais níveis de preços do petróleo e revisar a sua atual cota de produção. A Opep tem sido alvo de pressões por países consumidores para elevar a produção em uma tentativa de esfriar a escalada dos preços do petróleo. Nesta manhã, o contrato futuro do petróleo cru para junho ampliava a queda para 1,13%, a US$ 41,08 o barril, no sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex).