Opep fará reunião especial no Cairo; petróleo segue em baixa

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai promover uma reunião especial no próximo dia 29, no Cairo, para discutir a queda dos preços do petróleo, segundo um porta-voz do cartel. No dia 24 de outubro, a Opep concordou em reduzir a produção em 1,5 milhão de barris por dia, a partir de 1 de novembro, mas as cotações da commodity seguem em baixa desde então. Às 12h53 (de Brasília), o contrato do petróleo para dezembro negociado na Nymex caía US$ 1,17, ou 2,01%, para US$ 57,07 o barril. Em Londres, o petróleo tipo Brent para janeiro perdia US$ 1,42, ou 2,52%, para US$ 54,82 o barril.