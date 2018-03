Opep mantém cota de produção, diz fonte

Os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) concordaram nesta terça-feira, 22, em manter os níveis atuais de produção de petróleo, conforme esperado, disse um membro do grupo.

"Eles apenas concordaram em manter as cotas, mas não chegaram a um acordo sobre um pedido de completa adesão ou não", disse a fonte.

A Opep pediu comprometimento dos países membros com os níveis de produção acertados no ano passado e que foram mantidos no encontro do grupo desta terça-feira, disse o chefe da delegação da Líbia, Shokri Ghanem, que também preside a Companhia Líbia Nacional de Petróleo.

As cotas foram mantidas pela quarta vez neste ano. "Falamos sobre comprometimento", afirmou Ghanem à agência Dow Jones. "Pedimos aos países membros que cumpram, cada um, com sua cota de produção", acrescentou. Segundo ele, a Opep voltará a se reunir em 17 de março, em Viena. As informações são da Dow Jones.