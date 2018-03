Opep mantém cotas de pretróleo Todos os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) concordaram em manter as atuais cotas de produção inalteradas e reunir-se novamente em 11 de junho em Doha, no Qatar, disseram ministros e oficiais do grupo ao final da reunião, em Viena. Segundo ministro do petróleo da Argélia, Chakib Khelil, não foi estabelecido plano de contingência para o caso de queda da oferta de petróleo em conseqüência de eventual guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Um delegado afirmou, entretanto, que uma contração na oferta por causa de guerra poderia levar a convocação de reunião de emergência. O ministro de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, Obaid bin Saif Al-Nasseri, disse que houve um apoio unânime à proposta de deixar o teto de produção do grupo, excluindo o Iraque, inalterado em 24,5 milhões de barris/dia.