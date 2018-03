Opep mantém cotas e voltará a se reunir em março A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) pediu comprometimento dos países membros com os níveis de produção acertados no ano passado e que foram mantidos no encontro do grupo desta terça-feira, disse o chefe da delegação da Líbia, Shokri Ghanem, que também preside a Companhia Líbia Nacional de Petróleo.