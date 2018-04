Opep não aumentará a produção de petróleo O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Alí Rodriguez, garantiu hoje, em entrevista à Agência Estado, que o cartel não elevará a cota de produção, em razão das projeções otimistas de economistas e analistas internacionais de uma recuperação mais forte do que a prevista da economia global e dos Estados Unidos. "Não há a previsão ou qualquer perspectiva de que a Opep aumente sua produção neste ano", garantiu Rodriguez. Rodriguez disse que não houve queda na oferta de petróleo e nem haverá escassez do produto no mercado. "Há um abastecimento suficiente do produto", disse. Para ele, a disparada nos preços do petróleo começou quando foram feitas declarações pelos Estados Unidos abrindo a possibilidade de um ataque contra o Iraque. "E alta dos preços somente se acelerou quando houve a ocupação militar de Israel dos territórios palestinos", afirmou. Uma solução para o conflito no Oriente Médio poderá derrubar as cotações do petróleo para US$ 22 o barril, que é o piso da banda de preços (US$ 22 a US$ 28 o barril) fixado pela Opep, disse Rodriguez. Ele manifestou otimismo em relação a uma solução rápida para a escalada da violência e para o conflito no Oriente Médio, após as declarações do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pedindo a retirada das tropas de Israel da Cisjordânia, e o anúncio da viagem do secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, à região. "Se desaparecem esses fatores extra-econômicos, que têm impactado os preços nos mercados futuros, o preço do barril de petróleo poderá cair para um nível ao redor do piso da banda de preços da Opep, pois um preço ao redor de US$ 22 o barril estará de acordo com o atual equilíbrio da demanda e oferta de petróleo", disse Rodriguez. Segundo ele, por conta de "fatores políticos", como classificou a situação do mercado de petróleo, os compradores da commodity estão pagando um ágio de US$ 5 a US$ 6 o barril. "Mas estamos confiante numa solução para o conflito do Oriente Médio. Os preços começaram a ceder após as declarações do presidente Bush. O êxito da viagem do secretário Powell será fundamental para se obter uma solução e um avanço no conflito", afirmou. O secretário-geral da Opep informou que o eventual aumento de demanda por petróleo, como consequência de uma recuperação mais acelerada da economia norte-americana e da economia global, será atendido pela produção maior de países fora da Opep. Ele disse que a estimativa da Opep é de que a demanda por petróleo cresça em cerca de 350 mil barris por dia (b/d) neste ano. "Esse aumento da demanda, mesmo com base na projeção mais otimista do Departamento de Energia dos EUA, será superado em muito pelo aumento da produção de petróleo por parte dos países que não são membros da Opep, como o Brasil", disse Rodriguez. A Rússia já se pronunciou a respeito de uma possível elevação da exportação de petróleo a partir de maio, como consequência da disparada nos preços do produto. Segundo Rodriguez, os economistas da Opep estão projetando um aumento da produção dos países fora da Opep em mais 1 milhão de b/d neste ano. "Esse incremento na produção dos países fora da Opep irá mais que cobrir a demanda adicional, portanto não faz sentido a Opep elevar sua produção e um aumento nosso em 2 milhões de b/d é totalmente desproporcional. Se fôssemos aumentar a nossa produção nesse contexto, haveria um colapso imediato dos preços", afirmou. Nesta semana, por exemplo, a Merrill Lynch previu que a Opep terá de aumentar sua produção em 2 milhões de barris por dia (b/d) no segundo semestre para atender a um forte aumento da demanda. Os economistas da Merrill Lynch estão prevendo um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos de 3,2% em 2002, ante uma projeção anterior de 2,6%. Já a Agência Internacional de Energia (AIE) projetou um aumento da demanda em 400 mil b/d de petróleo. E a análise mais otimista de recuperação da demanda pelo produto, feita pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, projeta um incremento da demanda em 600 mil b/d. Segundo ele, qualquer decisão sobre o aumento da produção poderá até acontecer na reunião geral da Opep em setembro deste ano, quando se define a cota de produção e exportação para o quarto trimestre do ano, período em que a demanda aumenta sazonalmente por causa do início do inverno no Hemisfério Norte. Rodriguez lembrou que, em 2000, a Opep cedeu a pressões do preço no mercado futuro e elevou a produção em 3,7 milhões de b/d, porém a demanda não cresceu no mesmo ritmo, o que resultou numa oferta excedente de cerca de 900 mil b/d naquele ano. "Como em 2001, a economia mundial registrou uma desaceleração forte, fomos forçados a cortar neste ano cerca de 5 milhões de b/d na nossa produção. E os países fora da Opep cortaram também 500 mil b/d para evitar uma queda forte nos preços", afirmou. Rodriguez viaja neste sábado para Doha, capital do Qatar, para participar de uma conferência de países árabes produtores de petróleo. Além de fazer uma análise sobre o comportamento do mercado no último ano, ele fará uma avaliação dos últimos acontecimentos no Oriente Médio e seus impactos no preço do petróleo. Rodriguez disse que a Opep não recebeu pedido oficial de embargo das exportações do produto por parte do Irã ou Iraque, mas explicou que o dever da Opep é zelar pela estabilidade do mercado de petróleo, descartando o apoio da Opep a tal proposta.