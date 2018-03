Opep não pode segurar queda do petróleo, diz especialista A tendência de queda dos preços do petróleo no mercado internacional dificilmente será contida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), mesmo que a guerra entre os Estados Unidos e o Iraque estoure nas próximas horas. A avaliação é de Ramón Espinasa, consultor para a área de petróleo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-economista-chefe da Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 1992 e 1999. Em entrevista à Agência Estado, por telefone de Washington, Espinasa explicou que a Opep não tem "tanta capacidade assim" para influir os preços no mercado, já que 2/3 da produção de petróleo cru no mundo não estão sob seu controle. Hoje de manhã, a Opep deixou vazar a informação de que iniciará discussões entre seus membros sobre a possibilidade de cortar a produção de petróleo caso os preços desabem para um nível abaixo de US$ 22,00 o barril. "Acredito que o anúncio é apenas político. Acho pouco provável que isso seja levado à prática, mesmo estourando a guerra, já que há alguns atores, como a Venezuela, que não podem tomar essa decisão, e outros (produtores) não querem", disse Espinasa. De acordo com o consultor do BID, outro fator que deve pressionar os preços para abaixo é o interesse de grandes companhias petrolíferas privadas que atuam na Rússia e China de entrar no mercado. Agora, acrescentou o engenheiro, "se o barril cair abaixo de US$ 15,00 certamente a Opep tomará a decisão de cortar a sua produção". Indagado sobre qual seria a razão de o preço do barril ter despencado nos últimos três dias, Espinasa respondeu: "Primeiro seria necessário perguntar porque os preços do barril estavam tão altos." O consultor explicou que, nos últimos meses, diante da incerteza sobre a evolução da guerra entre os EUA e o Iraque, os detentores de estoques preferiam ficar como petróleo em mãos antes de vender. "Uma vez que se soube que a guerra tem uma única direção, como em 1991, quando a produção saudita não foi prejudicada, os preços tinham mesmo de cair", disse. Outro componente que fez o preço do barril cair, segundo o consultor do BID e ex-funcionário da PDVSA, é o fim do inverno no Hemisfério Norte, onde o frio este ano foi excessivo. "Agora que o inverno está acabando, esse componente sazonal deixará de pressionar os preços para cima", afirmou Espinasa. Para o consultor, anormal mesmo era o preço do petróleo subir para o patamar de US$ 36,00. A longo prazo, a tendência do barril é ficar em torno de US$ 20,00. Isto é, o preço está voltando a seu nível normal e a Opep não poderá fazer nada." Veja o especial: