Opep não vê necessidade de aumentar a produção de petróleo A Opep não vê atualmente a necessidade de aumentar sua produção de petróleo, mas está analisando o mercado a cada dia, disse o secretário-geral da organização, Abdullah al-Badri, em entrevista à revista alemã Der Spiegel publicada no sábado. "Estamos analisando o mercado cuidadosamente a cada dia. Se chegarmos à conclusão de que uma informação crucial determina um incremento na produção, nossos ministro de Petróleo não hesitarão em fazer isso", afirmou o secretário. "Mas no momento não vemos a necessidade", acrescentou. A Opep fará sua próxima reunião extraordinária em Viena no dia 1 de fevereiro. (Reportagem de Dave Graham)