Opep perde US$ 700 bilhões com queda de petróleo

Os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) registraram perdas de cerca de US$ 700 bilhões devido à queda do preço do produto, segundo o presidente do cartel, Chakib Khelil. O preço do petróleo teve uma queda de 60% em comparação ao seu preço mais alto, US$ 147 por barril, registrado em julho passado. Em uma entrevista ao jornal argelino El Khabar, Khelil afirmou que o cartel não deve tomar nenhuma decisão sobre eventuais novos cortes na produção até dezembro, apesar de novas especulações neste sentido. A Opep tem duas reuniões agendadas, uma no dia 29 de novembro no Cairo e outra no dia 17 de dezembro em Oran, na Argélia. Khelil afirmou que a organização não terá dados completos na reunião do Cairo e as decisões mais importantes serão deixadas para dezembro. A Opep aguarda dados referentes ao cumprimento, por parte dos países membros, dos cortes na produção determinados na última reunião do cartel. A organização, que controla 40% da produção de petróleo do mundo, reduziu a produção em 1,5 milhões de barris por dia. Nesta quarta-feira, o preço do barril do petróleo do tipo light chegou a US$ 54,47, enquanto o tipo Brent ficou em US$ 51,84. "A reunião do Cairo é considerada como um debate interno, enquanto que a reunião marcada para Oran será mais importante no sentido de que, naquela data, teremos mais informações sobre as tendências do mercado de petróleo", afirmou Khelil ao El Khabar.