Opep pode cortar produção, diz ministro do Catar O ministro de Energia e Indústria do Catar, Mohammed Saleh al-Sada, afirmou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) está observando o mercado atentamente e está preparada para cortar novamente a produção e interromper a queda dos preços do petróleo em sua próxima reunião, que será realizada em março. Segundo al-Sada, a Opep vai "responder de forma apropriada" à queda rápida dos preços de petróleo. "Se houver necessidade de diminuir (a produção), eles não vão hesitar em reduzi-la ainda mais". Segundo o ministro, a Opep tem enfrentado dificuldades em estabelecer as cotas de produção por conta da "situação incomum" de extrema volatilidade no mercado.