Opep pode discutir produção no fim de semana O presidente da Opep, xeque Ahmad Al-Sabah, deve iniciar as negociações com os representantes dos países membros no sábado ou domingo sobre eventual elevação no teto de sua produção de petróleo em 1,8%, disse fonte da organização. As conversações seriam iniciadas com produtores da região do Golfo, como Arábia Saudita, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, que ainda têm significante capacidade disponível de produção.