Opep pode ter reunião de emergência no domingo Um membro do alto escalão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) informou hoje que os integrantes do cartel estariam considerando a possibilidade de realizar um encontro emergencial no próximo domingo, em Viena, para discutir a elevação da produção. O aumento teria o objetivo de aliviar a pressão sobre os preços causada pela greve na Venezuela. A fonte consultada afirmou que todos os membros da Opep estavam "virtualmente" apoiando a realização de uma reunião extraordinária. Em relação à proposta de aumento da oferta de petróleo, essa fonte declarou que ainda não há um consenso.