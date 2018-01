Opep: produção do petróleo pode aumentar O presidente da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Ali Rodriguez, afirma que, se houver necessidade, o grupo aumentará a produção do petróleo cru para estabilizar os preços mundiais do produto. Ele afirma que os preços atuais do óleo estão sendo guiados pela escalada dos preços da gasolina nos Estados Unidos, em função do aumento da demanda, comum nessa época do ano. O Brasil aguarda o resultado da reunião da Opep, marcada para quarta-feira. O aumento de produção e a conseqüente redução dos preços no mercado internacional interessam ao País. Isso abriria espaço para a redução dos juros internos e para uma reajuste menor do que o esperado no preço dos combustíveis. Os preços do petróleo estão cerca de 70% acima dos níveis registrados do ano passado, apesar de a Opep ter decidido, em março, ampliar a produção em 1,7 milhão de barris por dia, pela primeira vez desde 1997.