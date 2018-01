Opep produziu em julho o maior volume de petróleo desde 79 A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) bombeou 30,02 milhões de barris por dia, em julho, o maior volume dos últimos 25 anos, de acordo com informações da Middle East Economic Survey, uma newsletter sobre o mercado de gás e petróleo no Oriente Médio. O total bombeado pela Opep em julho foi 4,1% superior ao distribuído em junho, em virtude de contribuições maiores da Arábia Saudita, Irã e Iraque. O volume produzido pela Opep é o maior desde 1979, quando havia mais dois países membros: o Equador e o Gabão. A produção saudita subiu de 9,1 milhões de barris para 9,3 milhões de barris por dia, em julho. O Irã bombeou o recorde de 4,3 milhões de barris por dia, em julho, ante 4 milhões de barris por dia em junho. Excluindo o Iraque, que está fora do sistema de cotas, os 10 países membros da Opep produziram 28 milhões de barris por dia em julho, um volume 680 mil barris/dia ou 2,4% acima de junho. O teto oficial de produção para o grupo Opep-10 é de 26 milhões de barris por dia. As informações são da Dow Jones.