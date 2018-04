Opep promete manter estabilidade de preços O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Álvaro Silva, afirmou que não acredita que os EUA estejam entrando em uma recessão "double dip" e reiterou que o cartel pretende manter os preços do petróleo dentro da banda entre US$ 22 e US$ 28 por barril. Em entrevista nos bastidores da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Johannesburgo, Silva afirmou que não há preocupações sobre isso e disse estar confiante de que os preços seguirão dentro da banda da Opep. O valor médio da cesta de sete produtos usados como referência pela Opep ficou, ontem, em US$ 26,53 por barril. Os preços do petróleo têm caminhado em direção ao nível mais elevado da banda, principalmente, em razão da possibilidade de os EUA lançarem uma ação militar contra o Iraque, um país produtor de petróleo. Silva declarou que a missão da Opep é manter a estabilidade de preços e que o grupo fará isso durante tempos de paz ou de guerra. O secretário-geral afirmou que os estoques mundiais de petróleo cru e derivados estão em níveis normais e que os preços estão subindo por conta de "elementos psicológicos dentro do mercado de petróleo". "Os preços do petróleo estão acima da média da banda de US$ 25 por barril, provavelmente, em virtude de razões que estão além dos fundamentos. Mas a Opep está atendendo totalmente à demanda", disse. Silva negou a existência de divergências entre a Opep e a Arábia Saudita, maior produtor mundial de petróleo, sobre a possibilidade de elevação da produção de petróleo nos próximos meses. Segundo especulações, os sauditas estariam pressionando por um aumento da oferta quando o grupo se reunir em Osaka, no Japão, em 19 de setembro.