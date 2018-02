Opep quer que acordo climático vislumbre compensação a produtor Os países petrolíferos mais pobres devem ser compensados pela perda de receitas se as negociações climáticas em Copenhague decidirem pelo corte no uso da commodity, afirmou o secretário-geral da Opep, Abdallah al-Badri, em entrevista divulgada no jornal The Times neste sábado.