Opep reduz previsão do crescimento da demanda de petróleo A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) revisou para baixo sua previsão sobre o crescimento anual da demanda mundial da commodity em 2007, ao anunciar, ,nesta segunda-feira, 16, que o mundo consumirá este ano 85,44 milhões de barris diários (mbd), ainda assim 1,59% (1,3 mbd) a mais que em 2006. O Relatório Mensal sobre o Mercado do Petróleo da Opep reduz assim em 40 mil barris diários os cálculos que o próprio cartel havia anunciado há um mês, devido, principalmente, ao menor consumo energético registrado nos três primeiros meses do ano por causa de um inverno no hemisfério norte mais ameno do que habitual. Os analistas da organização destacam a forte queda das reservas armazenadas de produtos petrolíferos nos Estados Unidos, que perderam 13 milhões de barris em março. Mas, ao mesmo tempo, lembram que os estoques de petróleo cru aumentaram em 8 mbd, para 333 mbd, "o que representa 7% a mais que a média dos últimos cinco anos". No mês passado, o preço do petróleo "registrou volatilidade" e, no caso do barril de referência da Opep, seu valor médio em março subiu para US$ 58,47, 7,4% a mais que em fevereiro, enquanto nas duas primeiras semanas de abril chegou a US$ 64,71. O relatório atribui essa forte escalada a conflitos geopolíticos "no Oriente Médio" e às dez semanas consecutivas de queda nas reservas de gasolina armazenadas nos EUA. "As preocupações geopolíticas no Oriente Médio e na África Ocidental renovaram o medo nos mercados", destaca a Opep. As temperaturas inesperadamente altas no norte do planeta, que permitiram o uso de menos combustível para calefação, estão por trás da drástica correção para baixo, em 230 mil barris diários, efetuada pelos analistas da Opep com relação ao primeiro trimestre de 2007.