Opep reduzirá produção de petróleo a partir de fevereiro A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiu nesta quinta-feira reduzir sua produção de petróleo em 500 mil barris diários a partir de 1º de fevereiro, disse o ministro catariano de Energia, Abdulah Al-Attiyah. O ministro acrescentou que Angola será membro de plenário direito da organização a partir de 1º de março. Os países-membros decidiram também nomear o líbio Abdulah Al-Badri como secretário-geral e fixaram a próxima reunião para 15 de março. A organização retirará do mercado os 1,2 milhão de barris diários decididos na reunião de outubro e "mais 500 mil", afirmou o ministro de Energia e Petróleo venezuelano, Rafael Ramírez. Com o corte de 4% de outubro, o bombeamento conjunto de dez dos países-membros - todos, menos o Iraque - ficou em 26,3 milhões de barris diários (mbd). Ramírez se mostrou satisfeito com o acordo, pois era exatamente o que Caracas tinha pedido, com a ressalva de que preferia aplicar a medida já a partir de 1º de janeiro, mas "por razões técnicas" a aplicação foi adiada por um mês. O ministro afirmou que a redução de Doha já deu bons resultados (os estoques caíram em 50 milhões de barris) e está sendo cumprida satisfatoriamente. Neste contexto, Ramírez descartou os números divulgados na quarta-feira pela Agência Internacional da Energia (AIE), integrada pelos países para a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que indicam que em novembro ainda não tinha sido cumprida a metade do que foi estipulado. Por outro lado, o ministro destacou "a inclusão de Angola, a nomeação do secretário-geral e o acordo para realizar na Arábia Saudita uma cúpula de chefes de Estado da Opep em 2007" como os resultados mais importantes da reunião em Abuja. O Equador pode ser o próximo a entrar na organização. "Sim, nós estamos esperando. É uma decisão do Governo, mas o presidente eleito (Rafael Correa) já manifestou interesse", disse Ramírez.