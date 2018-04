Opep: reunião de Orã precisa verificar cortes de produção A próxima reunião da Opep precisa confirmar se seus membros promoveram todos os prometidos cortes na produção antes de discutirem a possibilidade de novas reduções, disse no sábado o presidente da Opep, Chakib Khelil. "Haverá um consenso em Orã, e o consenso vai depender da aplicação das reduções", disse Khelil em um seminário sobre mercados de petróleo, referindo-se aos cortes acertados na reunião da Opep em Viena, no mês passado. "Se todo mundo tiver implementado (os cortes) e tudo em termos de preços se mantiver nos níveis que temos hoje, está claro que nós provavelmente caminharemos para uma decisão sobre redução", ele disse, acrescentando que se as reduções não tiverem sido implementadas completamente seria difícil decidir por novas ações. Ele disse esperar que os preços subam levemente, acrescentando: "Se implementarmos essas reduções totalmente, a probabilidade de um outro corte é muito fraca". (Reportagem de William Maclean)