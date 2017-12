Opep terá reunião extraordinária no dia 24 A Opep deve convocar seus membros para uma reunião de emergência em 24 de abril, para discutir as atuais condições do mercado e a retração dos preços do petróleo, disse fonte da organização à agência Dow Jones. O presidente da Opep, Abdullah bin Hamad al-Attiyah, confirmou que uma reunião de emergência havia sido sugerida. De acordo com a fonte, o secretário-geral da Opep, Alvaro Silva, está consultando os Ministros do cartel sobre a reunião, a qual deve ocorrer na sede da organização, em Viena. Veja o especial: