Opep vai cortar produção de petróleo em 1,2 milhão de barris por dia Com objetivo de conter a queda dos preços do petróleo num momento de plenos estoques ao redor do mundo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) concordou em reduzir a produção pela primeira vez em quase dois anos e anunciou um corte acima do esperado de 1,2 milhão de barris por dia. Depois de um encontro de emergência que terminou nas primeiras horas desta sexta-feira (por volta de 19h30 no Brasil) em Doha, capital do Qatar, a Opep concordou em retirar 1,2 milhão de barris por dia do mercado da produção estimada de seus 10 membros, de 27,5 milhão de barris por dia, informou o ministro de petróleo do Qatar, Abdullah bin Hamad al-Attiyah. A decisão representa o primeiro corte na produção desde dezembro de 2004, quando o grupo reduziu em 1 milhão de barris/dia o excesso de produção e, como hoje, deixou o sistema nominal de cotas inalterado.