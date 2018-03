Opep vai manter níveis de produção, diz Iraque O ministro do Petróleo do Iraque, Hussein al-Shahristani, disse hoje que Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não irá alterar os atuais níveis de produção e pedirá que seus membros respeitem as respectivas cotas. Ao chegar em Luanda, capital da Angola, para a reunião de terça-feira da Opep, al-Shahristani afirmou que um preço entre US$ 70 e US$ 80 por barril é razoável para que os países continuem produzindo petróleo.